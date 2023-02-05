В Стамбуле могли произойти новые теракты?

5 фев. 11:14

Турецкие силовики минувшей ночью задержали в Стамбуле 15 человек, подозреваемых в подготовке новых терактов, направленных против консульств иностранных государств.

Турецкие спецслужбы провели в Стамбуле спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которых подозревают в подготовке серии террористических актов, направленных против консульств Швеции и Нидерландов и религиозных объектов мегаполиса, сообщило турецкое информационное агентство DHA.

Задержаны 15 человек, турецкие власти подозревают их в получении инструкций по подготовке терактов против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле, цитирует сообщение РИА Новости.

И хотя впоследствии угроза теракта не подтвердилась, связи задержанных с террористической организацией не дают властям права расслабляться, передает телеканал TRT.

В ходе операции силовики установили, что у задержанных есть связи с ИГ* и с зонами конфликтов, однако подтверждений конкретных угроз генконсульствам и религиозным объектам христиан и иудеев выявлено не было.

Все подозреваемые арестованы и направлены в пенитенциарные учреждения.

В то же время в стамбульских диппредставительствах Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. После таких заявлений послы были вызваны в МИД Турции, где им заявили о неразумности такого поведения. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле "психологической войной" против страны.

Настораживает и тот факт, что еще в понедельник посольство США предупредило своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула, отметив, что целями террористов могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим и улица Истикляль.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее широкий резонанс получило публичное сожжение Корана, произошедшее у турецкого посольства в Стокгольме во время политической акции протеста 21 января, его резко осудили министерства иностранных дел, духовные и политические деятели ряда государств.