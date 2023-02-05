Около 300 российских туристов "застряли" в аэропорту таиландского Пхукета

5 фев. 10:51

Авиапроисшествие с лайнером российской авиакомпании Azur air на взлетной полосе аэропорта Пхукета (Таиланд) лишило возможности вылететь в Москву более 300 российских туристов.

В аэропорту таиландского Пхукета ждут замены самолета российской авиакомпании Azur air более 300 туристов из России – причиной этого стало небольшое авиапроисшествие на взлетной полосе, после чего командир воздушного судна принял решение отменить рейс.

По технической причине экипажу судна на взлете пришлось применить экстренное торможение, что повредило шины воздушного лайнера. Неисправность требует замены воздушного судна, которое прибудет в скором времени. Его ждут 306 пассажиров, в том числе - 38 детей, передает агентство городских новостей Москва.

Напомним, накануне "Вестник Кавказа" писал о том, что турецкая авиакомпания отменила 238 авиарейсов из аэропорта Стамбула из-за обильных осадков и возможного продолжения снегопада.