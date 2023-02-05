В центральный регион возвращаются холода

5 фев. 10:19

В столичный регион идет похолодание, и первые его симптомы жители Москвы и Подмосковья почувствовали уже сегодня.

Уже с завтрашнего дня температура воздуха столичном регионе вернется к климатической норме февраля, похолодает до 5 градусов мороза, а в ночь на вторник будет до 12 градусов со знаком минус, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Несмотря на то, что понижение по сравнению с теплом, установившимся в последнюю неделю, будет ощутимым, это близко к традиционным февральским температурам в регионе, отметил синоптик, передает РИА Новости.

Сегодня в столичном регионе будет облачно, пройдут небольшие снегопады, будет скользко, а температура воздуха остановится на отметке в 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве будет чуть теплее – до 3 градусов со знаком минус, ветер будет дуть холодный, северный, но его скорость в 3-8 м/с не даст ощутить холод в полной мере.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 755 мм ртутного столба.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале рабочей недели подморозит и регионы Северного Кавказа – там будет идти сильный снег и бушевать ветер, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.