На Ставрополье вырастет число мест в здравницах

4 фев. 23:05

В здравницах Ставрополья смогут размещать до двух тысяч туристов.

Общее число гостевых мест в здравницах Ставрополья в течение 2023 года увеличится на 47, сообщил министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев.

По его словам, всего санатории региона смогут размещать до 2 тыс отдыхающих единовременно. «В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию до 2 тысяч новых койко-мест. При этом в прошлом году было введено в эксплуатацию 1 365 койко-мест», - сказал он.

Кроме того, в течение года в сфере туризма появится 2 тыс новых рабочих мест, тогда как в минувшем году появилось более 640 новых рабочих мест.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, насколько курортный сбор поможет Ставрополью.