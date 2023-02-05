Детскую художественную школу отреставрируют в Нальчике

5 фев. 7:25

В Нальчике капитально отремонтируют ДХШ.

Находящуюся в центре Нальчика детскую художественную школу ждет ремонт, информирует пресс-служба правительства республики. Уточняется, что работы начнутся весной.

«Детская художественная школа расположилась в самом центре столицы Кабардино-Балкарии в 1977 году. За время своего существования она выпустила около полутора тысяч молодых дарований. Обучение в художественной школе ведется по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства», - говорится в сообщении.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что биеннале современного искусства Кавказа открылась в Нальчике.