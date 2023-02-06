Мария Зуборева: "Дипакадемия предоставляет самый широкий спектр возможностей"

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в октябре 2002 года. Кадры для этой сферы готовит многопрофильный учебно-научный центр - Дипломатическая академия МИД России – старейшая дипакадемия мира. Об особенностях поступления и обучения в Дипакадемии "Вестнику Кавказа" рассказала ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат политических наук, Мария Зуборева.

- Мария Андреевна, многих интересует, где и как готовят будущих дипломатов.

- Будущих дипломатов готовят лишь в двух вузах страны и один из них - Дипломатическая академия МИД России, которая реализует полный образовательный цикл: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Поступление осуществляется на конкурсной основе. В бакалавриат - по результатам ЕГЭ. Никаких дополнительных вступительных испытаний в Академии не проводятся. Зачисление в магистратуру и аспирантуру возможно по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.

Приемная кампания в бакалавриат традиционно проводится летом, в единые даты для всей России, они установлены Министерством науки и высшего образования. До 25 июля мы ведем прием документов, а затем начинается конкурсный отбор. В магистратуру же документы принимаются до 20 июля, а затем проводятся вступительные испытания, и в середине августа начинается зачисление. У аспирантуры немного более поздние сроки – конец августа и начало сентября.

- Чем обусловлен интерес абитуриентов к Дипакадемии?

- Академия славится своей историей и традициями. В обучении мы ориентируемся, прежде всего, на федеральные государственные образовательные стандарты и требования Министерства иностранных дел, которое выступает нашим учредителем. Тем не менее образовательные программы ежегодно обновляются. Появляются новые тенденции, меняется международная повестка дня, и мы как подведомственный вуз должны на это реагировать.

Как известно, в Академии серьезная языковая подготовка, хотя не стоит путать нас с лингвистическими вузами, все-таки мы ведем набор на специализированные программы: "международные отношения", "экономика", "юриспруденция", "госуправление". В прошлом году была открыта магистерская программа "востоковедение и африканистика" в связи с поворотом на Восток. Кроме того, в 2022 году в бакалавриате запущена группа по изучению еще одного иностранного языка - хинди. Теперь их в Академии преподается 23.

- Какие еще новые направления появились в последнее время?

- В бакалавриате мы проводим набор на программы "международные отношения", "экономика" и "юриспруденция". Юриспруденция – как раз новое направление подготовки, открытое с 2022 года в ответ на потребность в специалистах в области международного права.

В магистратуре ведется набор на 16 программ. К традиционным программам добавились "государственное и муниципальное управление" и "менеджмент" - единственное направление, которое реализуется в заочной форме обучения. Мы предлагаем программу "внешнеполитическая деятельность и управление рисками", ориентированную, в основном, на действующих сотрудников различных министерств и ведомств, которые не могут в силу своей занятости посещать очные занятия. Все остальные наши программы реализуются в очном формате. Мы уделяем этому серьезное внимание.

- Действуют ли при Дипакадемии курсы подготовки для абитуриентов?

- В Академии представлен широкий спектр программ довузовской подготовки, административной поддержкой которых также занимается наше подразделение. Наибольшей популярностью пользуются курсы подготовки к сдаче ЕГЭ для тех, кто поступает к нам в бакалавриат, поскольку у нас нет дополнительного вступительного испытания. Для поступающих в магистратуру мы предлагаем две программы. Это базовая домагистерская подготовка, она длится восемь месяцев, и летние интенсивные курсы непосредственно перед приемной кампанией, набор на которые мы начнем уже в марте после того, как проведем онлайн-цикл дней открытых дверей, чтобы рассказать потенциальным абитуриентам о наших направлениях подготовки. Кроме того, третий год работают курсы для поступающих в аспирантуру. Есть как очные, так и дистанционные группы.

- Какой у вас конкурс?

- Конкурс и проходные баллы у нас достаточно высокие. Из года в год они разные. Это обусловлено, прежде всего, ограниченным количеством мест. Академия - камерное учебное заведение, у нас небольшой поток студентов, абитуриентов. На каждый факультет набор составляет не более 100 человек, поэтому преподавание ведется действительно с использованием индивидуального подхода. Знаем каждого обучающегося в лицо и растим его от вчерашнего школьника до сотрудника соответствующего министерства, ведомства или организации.

Именно поэтому при поступлении так важны результаты ЕГЭ и вступительных испытаний.

Самый большой конкурс в бакалавриате, на направлении "международные отношения", около 18 человек на место на бюджетную основу (проходной балл в среднем 290) и 12 - на договорную (проходной балл в среднем от 210).

Конкурс на экономику и юриспруденцию, а также на программы магистратуры - пониже, в среднем 10 человек на место.

Но тут важно понимать, что помимо результатов ЕГЭ или результатов вступительных испытаний Приемная комиссия учитывает индивидуальные достижения абитуриента. Для программ бакалавриата имеет значение наличие аттестата с отличием, волонтерства, значка ГТО, а также статус призера или победителя предпрофессионального экзамена. В магистратуре - наличие диплома с отличием и участие в общественной жизни ВУЗа. В аспирантуре - уже наличие научных публикаций.

Таким образом, необходимое количество баллов можно набрать, не только сдав вступительные испытания, но и с помощью своих индивидуальных достижений. Как правило даже один-два балла играют очень большую роль. Поступающие заранее изучают наши правила приема и стараются это учитывать.

- Помимо МИД где еще могут найти себя выпускники Дипакадемии?

- Так как мы являемся подведомственным учебным заведением, большинство наших абитуриентов приходят учиться, понимая, что в дальнейшем могут претендовать на должности в Министерстве иностранных дел или в каких-то других министерствах и ведомствах. Чтобы поступить на работу в МИД, необходимо владеть как минимум двумя иностранными языками на профессиональном уровне, иметь диплом магистра, а также пройти внутренний конкурс.

Не всегда наши выпускники устраиваются именно в МИД. У нас очень широкий перечень организаций-партнеров, где студенты проходят обязательную практику, являющуюся частью учебного процесса. Причем практика начинается уже после второго курса обучения. Поэтому наши выпускники обладают не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Как правило, успешно пройдя эту практику, студенты уже знают, куда хотели бы пойти работать после окончания вуза. И руководители уже их примечают и готовы принимать на работу.

Помимо МИД России, практику ребята проходят и в Федеральном казначействе, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, в органах прокуратуры - в зависимости от направления. На самом деле Академия предоставляет достаточно широкий спектр возможностей. Главное – высокая успеваемость и мотивация.

- Назовите ваших наиболее успешных выпускников?

- За годы своего существования Академия выпустила целую плеяду высококвалифицированных специалистов-международников, более 500 из них в последствии получили ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Если говорить о современном этапе, к нашим наиболее известным выпускникам можно отнести Валентину Ивановну Матвиенко, Андрея Анатольевича Турчака, действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, бывшего министра просвещения Ольгу Юрьевну Васильеву… И сейчас у нас учится много талантливых и целеустремленных ребят. Я уверена, что в скором времени мы о них услышим.

- Что бы вы порекомендовали абитуриентам?

- Призываю абитуриентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры не пугаться такого высокого конкурса, таких высоких проходных баллов. В 2023 году Академии выделено рекордное количество бюджетных мест: 96 - в бакалавриате, 113 - в магистратуре. Поэтому рекомендую подавать документы и участвовать в конкурсе.

Кроме того, приглашаю ознакомиться с нашим официальным сайтом Дипломатической Академии МИД России, раздел "Поступление". Там выложена вся актуальная информация по вопросам поступления в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, а также прикрепления на курсы довузовской подготовки; указаны наши контакты. Мы открыты к общению, всегда с удовольствием отвечаем и консультируем, даем советы.

Также приглашаем всех желающих на День открытых дверей. Для поступающих в магистратуру он пройдет в формате онлайн в конце февраля - начале марта, а на середину апреля запланирована очная встреча, на которой мы ожидаем, в основном, выпускников школ, колледжей, лицеев, которые планируют поступать на программы бакалавриата.

Напомню, что подача документов осуществляется одним из следующих способов. При приеме на программы бакалавриата документы можно подать дистанционно через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" (сайт Госуслуг), через электронную систему вуза (сайт Академии), через операторов почтовой связи, а также очно в здании Академии. На программы магистратуры и аспирантуры прием документов осуществляется через электронную систему вуза на сайте Академии, в очном формате и через операторов почтовой связи. Полный перечень необходимых документов представлен на сайте в разделе "Поступление".

Желаем Вам успехов и приглашаем к нам на учебу!