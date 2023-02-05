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Неподалеку от Дербентом появится 100 га суперинтенсивных садов

Неподалеку от Дербентом появится 100 га суперинтенсивных садов
Под Дербентом будут выращивать новые сады

В Дербентском районе будут разбиты новые сады, выращиваемые по суперинтенсивной технологии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Уточняется, что об этом сообщил председателю правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову генеральный директор ООО "Анжелина» Абусамад Гаджиев в ходе встречи с бизнес-сообществом. "В 2023 году инвестпроектом предусмотрено создание сельскохозяйственного кластера, включающего сады общей площадью 100 гектаров, выращенные по суперинтенсивной технологии, что обеспечит получение высокого урожая за короткий период времени", - сказал он.

В настоящее время сады заложены на площади 38 га, работы продолжаются.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Ингушетии возродят сады грецкого ореха.

 

 

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