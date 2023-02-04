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Автобус попал в аварию с пострадавшими в Турции

Автобус попал в аварию с пострадавшими в Турции
30 человек получили травмы в результате аварии в Диярбакыре.

Тридцать человек пострадали при автомобильной аварии с участием автобуса в провинции Диярбакыр. Выяснилось, что автобус следовал по трассе Диярбакыр-Шанлыурфа, когда водитель потерял управление. В результате автобус сорвался с обрыва.

Пострадавшие доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как тяжелое. По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что легковой автомобиль врезался в газовую трубу и машину в Ереване.

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