При пожарах за 2022 год в Грузии погибли 59 человек

4 фев. 20:25

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" в минувшем,2022 году, пожары унесли жизни 59 человек.

В статистическом ведомстве Грузии привели данные о числе погибших в результате пожаров в Грузии в 2022 году. Пострадало 193 человека.

Так, общее число жертв составляет 59 человек, что составляет прирост в 31,1% по сравнению с 2021 годом.

При этом в минувшем году в стране произошло 13 273 пожара сгорело 460 зданий.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в центре Еревана вспыхнул крупный пожар.