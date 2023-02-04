Иран обеспечит независимость Венесуэлы от американских технологий

4 фев. 22:00

В ближайшие недели государственные компании Ирана и Венесуэлы начнут восстановление дистилляционных мощностей крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса Венесуэлы.

Сотрудничество государственной венесуэльской компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) и иранской национальной Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) с целью увеличения производства нефти в Парагуанском центре переработки нефти свидетельствует о решимости обеспечить независимость Венесуэлы от американских технологий, полагают эксперты Reuters.

Помощь Тегерана

В последние годы Венесуэле, имеющей крупнейшие запасы нефти в мире, не удается производить достаточно бензина и дизельного топлива из-за выходящих из строя НПЗ и нехватки инвестиций в связи с американскими санкциями, блокирующими импорт. Длинные очереди на заправочных станциях - обычное явление с 2020 года. На протяжении нескольких лет Тегеран укрепляет связи с Каракасом, обеспечивая страну нефтью и конденсатом, а также поставляя запчасти и сырье для стареющей сети НПЗ мощностью 1,3 млн баррелей в день. В мае прошлого года подразделение NIORDC подписало контракт на €110 млн с PDVSA на ремонт самого небольшого НПЗ в Венесуэле - El Palito мощностью в 146 тыс. баррелей в день. Нефтеперерабатывающий завод находится в центре страны, и в настоящее время работы по его восстановлению продолжаются.

Новый контракт

В ближайшие недели компании собираются подписать еще один контракт, уже на €460 млн для восстановления Парагуанского нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 955 тыс. баррелей в день, который расположен на западном побережье Венесуэлы. В конце этой недели министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в Каракасе в пятницу встречу с министром нефтяной промышленности Венесуэлы Тареком Эль-Айссами.

В ходе восстановления Парагуанского комплекса NIORDC сможет нанимать подрядчиков и сторонних рабочих для ремонта пяти из девяти дистилляционных цехов, где производится первичная переработка нефти. В этом месяце комплекс Парагуана, состоящий из НПЗ Amuay и Cardon, работает всего на 25% от своей мощности, даже несмотря на перезапуск на Amuay установки для каталитического крекинга - важнейшего этапа производства бензина.

Иран будет заниматься закупками, установкой и проверкой НПЗ. Работать нефтеперерабатывающий завод будет под контролем PDVSA. Запланированные восстановительные работы предусматривают использование китайских и иранских запчастей и оборудования на НПЗ, изначально построенном с помощью американских технологий. Интегрировать новые и старые компоненты будет непросто, считают источники. Если реконструкция удастся, еще более масштабные восстановительные работы будут проведены в 2024-2025 годах. ”Если дистилляционные мощности не работают, НПЗ тоже работать не будет, - объясняет эксперт по энергетике из Каракаса, Нельсон Хернандес. - Все цеха должны обновлены и отремонтированы”.

Четверть мощностей

Восстановление устаревшей системы электроснабжения комплекса тоже запланировано в рамках ремонтных работ. НПЗ Amuay и Cardon могут быть обеспечены дополнительным сырьем для увеличения производства топлива, как в свое время El Palito, куда начались поставки иранской нефти. Иранские техники также рассматривают возможность использования нефти более высокого сорта с проекта Petromonagas, совместного предприятия PDVSA и российской государственной нефтяной компании, говорит один из источников. ”Цель - положить конец очередям на заправках и стабилизировать внутренние поставки”, - сообщил источник из социалистического правительства Венесуэлы. По данным Refinitiv Eikon, в феврале в Венесуэлу с оборудованием на борту прибыло иранское судно Golsan. Первую остановку судно совершило в порту Ла-Гуайра возле Каракаса, затем оно отправилось в принадлежащий PDVSA порт Хосе возле НПЗ в Пуэрто-Ла-Крус на востоке Венесуэлы.

Иранские рабочие

В прошлом году иранские техники неоднократно инспектировали венесуэльские НПЗ в рамках подготовки к отправке более 400 иранских специалистов, которые будут работать вместе с 1-1,5 тыс. местных рабочих и подрядчиков. Венесуэльские власти должны были обеспечить временное жилье и автомобили для рабочих. Рассматривалась также возможность строительства лагеря возле Парагуаны. Во время ремонта НПЗ El Palito PDVSA отправила домой сотни венесуэльских рабочих, чтобы обеспечить места иранским техникам, что, в свою очередь, спровоцировало протесты.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом году, несмотря на поддержку, оказываемую Ираном, экспорт венесуэльской нефти упал из-за инфраструктурных проблем, американских санкций и растущей конкуренции на основном азиатском рынке страны.