В аэропорту Тбилиси намерены построить новый терминал

4 фев. 18:05

В настоящее время идут поиски инвестора для реализации проекта.

В аэропорту Тбилиси будет построен новый терминал. Об этом сообщили в компании TAV Georgia, управляющей воздушными гаванями в столице Грузии и Батуми.

Там отметили, что действующий терминал устарел, так как не обновлялся около 18 лет, и там недостаточно места.

В TAV Georgia обратили внимание на то, что в воздушной гавани также изменят категории взлетно-посадочной полосы и добавят стоянки для самолетов.

Когда именно будет построен новый терминал, пока еще неизвестно.

В начале этого года французская компания ADP Group стала владельцем TAV Airports, дочерней компанией которой является TAV Georgia. Ранее аэропорты Тбилиси и Батуми вошли в список лучших в Восточной Европе.

Как сообщал "Вестник Кавказа", на днях мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал обновление более половины станций столичного метро.