Махачкалинский стрелок явился с повинной

4 фев. 18:46

Житель Махачкалы, устроивший стрельбу в центре дагестанской столицы, написал явку с повинной.

Правоохранителями был задержан житель дагестанской столицы, который устроил стрельбу из дробовика на проспекте Расула Гамзатова. Тогда в результате ЧП два человека получили ранения.

Сегодня стало известно, что «подозреваемый написал заявление о явке с повинной». Об этом проинформировали в СУСК РФ по республике.

Расследование по факту продолжается. Также правоохранители решают вопрос о выборе задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что жительницу КБР отправили в тюрьму на десять лет за лечение боевиков.