Загадка мультипликатора Льва Атаманова

Его имя неизвестно широкой публике. Услышать его голос не удастся, поскольку он не оставил после себя ни одного интервью в теле- или аудиоформате. Однако на его творениях выросло ни одно поколение детей, а его работы без труда могут вспомнить миллионы. Звали гения мультипликации Лев Атаманов.

Влияние семьи

Лев (Левон) Константинович Атаманов (Атаманян) родился 21 февраля в 1905 году в Москве. Его семья происходила из ростовских армян. Отец и дед учились, а позже преподавали в московском Лазаревском институте, сыгравшем немалую роль в просветительском движении столичной армянской интеллигенции. Многие члены семьи повлияли на моральные и профессиональные убеждения будущего мастера: родители привили любовь к истории, Востоку и армянской литературе, старшая сестра-танцовщица - к хореографии. Как-то бабушка отвела семилетнего Льва в кино. В то время не снимали детских фильмов, поэтому мальчику предстояло увидеть взрослую драму, после которой была показана рисованная короткометражка. Она и повлияла на творческий выбор будущего режиссера.

От народного хозяйства к мультфильмам

Молодость Льва Атаманова совпала с аналогичным периодом в становлении отечественной мультипликации. В начале 1920-х он поступил в Институт народного хозяйства. Благодаря мужу сестры, актеру Владимиру Фогелю познакомился со студентами Госкиношколы, учениками советского режиссера Льва Владимировича Кулешова. Знакомство с Кулешовым стало решающим в жизни студента, побудив его, вопреки воле отца, бросить институт и поступить на курсы режиссуры. Окончив в 1926 году Первую госкиншколу, Лев Атаманов устроился на работу в киностудию "Межрабпомфильм", где вместе с коллегами начал придумывать оригинальные смешные мультипликационные приемы, искать художественные типажи, записывать шумы.

Самостоятельная авторская работа началась в 1930-х в Ереване, куда он по семейным обстоятельствам был вынужден переехать. В молодой АрмССР не существовало мультипликации, но именно там на свет появился первый армянский мультипликационный фильм "Пес и кот" по сказке Ованеса Туманяна. Период работы в Армении хронологически совпал с довоенным периодом творческой деятельности автора, ставшего известеным, благодаря черно-белым работам в жанре мультагитки. Лишь после войны в 1949 году Атаманов возвращается в Москву, на студию "Союзмультфильм".

Смена творческого ориентира

В 1950-х происходит смена творческого ориентира: режиссер воплощает свою давнюю мечту – работать в жанре волшебной сказки. В этот период появляются одни из наиболее узнаваемых его работ: "Аленький цветочек" (1952), "Золотая антилопа" (1954), "Снежная королева" (1957). Эти и другие шедевры создавались благодаря технике "эклер", при которой изображение сначала снимали на кинопленку, а позже зарисовывали кадр за кадром. Мультгерой раджа "Золотой антилопы" признан одной из самых колоритных фигур отечественной мультипликации. В 1955 году был снят цветной ремейк сказки "Пес и кот".

Работы Атаманова помогали юному зрителю ориентироваться в жизни, разбираться в море чувств, страстей и характеров, отличать правду от лжи и полуправды. Мультипликация очеловечивает персонажей, изображая бурную драму, в которую зритель верит подобно актерской игре на сцене театра, угадывая характеры, архетипы, переживая их волнения.

Однако мастер старательно избегал излишнего натурализма в изображении человека в мультипликации. По его мнению, герои мультфильмов не способны передать на экране живой блеск человеческих глаз, всю бесконечную гамму чувств, доступных в художественном кино. С другой стороны, лишь мультипликация способна воплотить сложный, мифический образ Царевны-Лебедь, Кощея Бессмертного, который едва ли в полной мере доступен актеру.

Время смелых решений

Одухотворенность мультипликационных персонажей достигается не филигранной технической отработкой и не обилием грима. Техника может быть самой разной: от незамысловатой карикатуры до кропотливой художественной работы. Герои мультфильма оживают, прежде всего, благодаря правдивому сюжету и человеческой фантазии, которая и придает реалистичность всему действию.

1960-1970-е годы - время самых смелых авторских решений Льва Атаманова. Он много экспериментировал, прибегал к новым, оригинальным графическим стилям, поэтому мультипликацию того времени нельзя назвать строго детской или взрослой. Мультфильмы "Букет" (1966), "Скамейка" (1967), "Забор" (1967) деликатно поднимают социальные проблемы, которые непременно имеют счастливый конец. Последними подарками для детей стали "Пони бегает по кругу" (1974) и милейший "Котенок по имени Гав" (1976-1980), в которого Атаманов вложил важную мысль: "Будь самим собой, живи своим умом, расти добрым и честным, и все кончится очень хорошо, а во дворе не случится никаких неприятностей".