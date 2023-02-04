Саакашвили взялся за еду

4 фев. 17:05

Директор клиники "Вивамеди", где находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, рассказал о состоянии здоровья оппозиционера.

Глава клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе сообщил о том, что Саакашвили расширил свою меню. Он подчеркнул, что по-прежнему опасения врачей вызывает низкий индекс массы тела Саакашвили, который придерживается низкокалорийного меню.

«Его рацион расширился, и я надеюсь, так продолжится», - отметил глава клиники.

Напомним, что оппозиционный политик лечится в клинике начиная с мая прошлого года.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» выразил уверенность в том, что Саакашвили занимается членовредительством.