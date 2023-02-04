Махачкалинский стрелок сдался властям

4 фев. 15:16

Устроивший стрельбу в Махачкале мужчина задержан.

Житель Дагестана, испугавший махачкалинцев стрельбой в центре города, добровольно сдался, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Стрелком оказался уроженец Гумбетовского района. Свое заявление о явке с повинной мужчина написал 3 февраля. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Кроме того, уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, как рассказывал ранее "Вестник Кавказа", житель Дагестана, поссорившись со своим приятелем, устроил в центре Махачкалы стрельбу, в результате которой пострадали два человека.