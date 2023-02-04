Чингизид Всея Руси

Правление Ивана Грозного стало одной из самых трагичных и загадочных страниц российской истории. Кровавые события опричнины в изложении ученых: от Карамзина до настоящего времени представляются чередой ссылок, пыток, публичных казней.Как и почему в одночасье произошла трансформация государя-реформатора в кровавого тирана?

Версий великое множество, но ни одна из них (помешательство, обида на ближних бояр за смерть жены и прочие) не может в полной мере считаться достоверными. Споры продолжаются до сих пор и вряд ли при ограниченном наборе источников удастся докопаться до истины. Очевидно одно, многие поступки Ивана IV после 1565 года крайне сложно комментировать, исходя из обычной логики принятия государственных решений. Они становятся причудливыми и непредсказуемыми. В этот ряд входят и события 1575-1576 годов, когда через три года после отмены опричнины и казни большинства ее руководителей, царь внезапно передал престол служилому татарскому царевичу и на время превратился в "Иванца сына Васильева".

Кем был "назначенный" Великий князь всея Руси?

Биография Симеона Бекбулатовича изучена историками достаточно подробно, и почти все этапы его удивительной карьеры хорошо нам известны. При рождении ему было дано имя Саин-Булат. Отцом нашего героя был астраханский хан Бек-Булат, который в самом начале Ливонской войны он был приглашен Иваном Васильевичем на службу.

Нужно учитывать знатность рода Бек-Булата, который был внуком хана Большой Орды Ахмата. Следовательно, Саин-Булат был Чингизидом. А по материнской линии - дальним родственником второй жены Ивана Васильевича, кабардинской царевны.

После смерти отца Саин-Булат был посажен на Касимовское царство. К середине XVI столетия Касимов превратился в "перевалочный удел" для служилых татарских ханов, так что это назначение не стало из ряда вон выходящим событием.

Судя по всему, новый Касимовский царь вместе со своим двором активно участвует в Ливонских походах, благодаря чему становится заметной фигурой в царском окружении. В 1573 году по настоянию Ивана Грозного он был крещен, получив при этом христианское имя Симеон. Касимовский удел был отнят, поскольку владеть им мог только правитель-мусульманин.

Но эта потеря была царем щедро компенсирована, несмотря на то, что большие военные успехи воеводы Симеона к тому моменту сошли на нет. У Ивана Грозного были явные виды на служилого Чингизида. Для начала ему был пожалован титул "слуга государев".

Крещение было также необходимо с прицелом на будущее - для заключения выгодного брака с Анастасией Мстиславской, дочерью князя Ивана Федоровича Мстиславского, бывшего главы земщины. Это был крайне престижный для Симеона альянс, поскольку жена была потомком Софии Палеолог. Но это было только начало.

Совершенно неожиданно для всего ближнего круга, но, видимо, по какому-то глубокому замыслу - в 1575 году, "в осень, посадил государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси на великое княжение на Москве великого князя Симеона Бекбулатовича…"

Очень важно, что на престол Симеон возведен с титулом "великого князя всея Руси". Иван же остался князем Московским, Псковским и Ростовским. Т.е. новоявленый правитель не был венчан на царство.

Однако Симеон председательствовал в Боярской думе, от его имени издавались указы и жалованные грамоты. Иван Грозный писал "великому князю" челобитные, переехал из кремлевских палат. Впрочем, более всего это походило на дурно разыгранный спектакль, к чему после опричных изуверств Иван Грозный испытывал большую склонность.

Что скрывалось за этим спектаклем?

Вполне вероятно, что абсолютно рациональное решение Грозного. Многие историки поддерживают версию английского посла Флэтчера о желании Грозного провести конфискацию монастырских вотчин чужими руками, наиболее приближена к истине. Рассказы о неком предсказании волхвов и прочие слухи и сплетни, рожденные в придворной среде, едва ли стоит расматривать всерьез.

Комбинация была разыграна, вотчины отписаны в казну, а через 11 месяцев Иван Грозный возвращается на престол, вернув церкви небольшую часть конфискованного, а покорный Симеон Бекбулатович становится великим князем Тверским.

Это свидетельствует о том, что свою роль временный правитель сыграл вполне достойно, нареканий со стороны "режиссера спектакля" не было и довольный царь решил наградить исполнительного Чингизида.

Впрочем, Иван IV вряд ли мог предположить, как эта история аукнется Симеону Бекбулатовичу в период Смутного времени. Ведь так или иначе он 11 месяцев пусть и формально, но управлял государством и мог казаться многочисленным претендентам после пресечения династии Рюриковичей потенциально опасным соперником. Так и произошло.

Целуя крест новому царю Борису Годунову, каждый боярин должен был обещать, что "царя Симеона Бекбулатовича и его детей и иного никого на Московское царство не хотети видети…" Запрет касался даже переписки с опальным.

Монашество

В правление Бориса Годунова Симеон был окончательно лишен удела и сослан в тверское село Кушалино. В 1605 году присягавшие сыну Годунова Федору II давали то же самое обязательство, что и отцу.

Лжедмитрий I потребовал пострижения Симеона в Кирилло-Белозерском монастыре, где 3 апреля 1606 года он принял монашеское имя Стефан. Когда Василий Шуйский был избран царем, он приказал доставить старца Стефана в еще более удаленный монастырь – Соловецкий.

Симеон не оставлял надежду вернуться и направлял в столицу грамоты с просьбой перевести его в Кирилло-Белозерский монастырь. Но только в 1612 году его просьба была выполнена. А после воцарения Михаила Федоровича Романова старцу Стефану разрешили вернуться в Москву, дав ему возможность провести последние дня в уютном и тихом Симонове монастыре на берегу реки.

Могила Симеона Бекбулатовича в ХХ столетии была утрачена, но память о "Чингизиде Всея Руси" хранится на страницах научных изданий и в произведениях исторической беллетристики.

См. также "Вестник Кавказа" "Забытое ханство: ворота Руси на Восток"