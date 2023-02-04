Мировые тревел-блогеры побывали на акции протеста на Лачинской дороге

4 фев. 14:52

Представители разных стран приехали в Шушу ознакомились с восстановлением города.

Делегация, состоящая из известных представителей туристической сферы из разных уголков планеты, прибыла в азербайджанский город Шуша.

В состав делегации вошли тревел-блогеры из России, Британии, США, Ирландии, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и Дании.

В рамках трехдневного визита туристы воочию увидят зверства, совершенные во время оккупации Карабаха, а также проследят за восстановлением региона и его природой.

Отмечается, что делегация побывала на Лачинской дороге, где уже 55-е сутки проходит мирная демонстрация экоактивистов. Путешественники понаблюдали за ходом акции против незаконной эксплуатации природных ресурсов Карабаха.

Помимо этого, представители 12 стран посетили Джыдыр-дюзю. Гости узнали о том, что когда-то на этом месте проходили турниры по верховой езде на лошадях и отмечались национальные праздники. Им также рассказали военной операции времен Второй Карабахской войны, когда солдаты азербайджанской армии поднялись по опасным скалам, которые окружают Джыдыр-дюзю с трех сторон, после чего освободили Шушу от оккупантов.

Кроме того, туристы пешком прошлись по городу, сделали снимки на центральной площади и побывали в Шушинской крепости. Стоит добавить, что блогеры ознакомились с ходом строительных работ по восстановлению Шуши после оккупационного периода и раздали местным детям подарки.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", туристическая элита в рамках поездки по освобожденным территориям посетила исторический памятник в Ходжавендском районе Азербайджана - Азыхскую пещеру.