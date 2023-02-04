Европа и США введут лимиты цен на российские нефтепродукты завтра

4 фев. 14:25

Потолок утвержден на уровне $100 на бензин и ДТ, а на продукцию с нефтяным дисконтом - $45.

Евросоюз и Вашингтон официально утвердили потолок цен на нефтепродукты, которые производятся в России.

В заявлении Еврокомиссии сказано, что Совет ЕС установил "два предельных уровня цен на нефтепродукты" – $45 за продукцию с низкой добавленной стоимостью и $100 за дизельное топливо и бензин.

Также свое распоряжение о введении лимита выпустило министерство финансов США. Помимо этого, будет введен запрет на морскую перевозку нефтепродуктов и оказание сопутствующих услуг при несоблюдении вводимых ограничений.

Отмечается, что оба решения вступят в силу с 5 февраля.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Москва ответила на потолок цен на отечественные нефтепродукты. Постановление Владимира Путина об ответных мерах вступило в силу с 1 февраля.