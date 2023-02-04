На Ставрополье увековечат Чебурашку

4 фев. 14:00

Скульптуру мультипликационного героя установят в Кисловодске.

На улице Карла Маркса в Кисловодске появится скульптура Чебурашки, именно там проходили съемки одноименного фильма, пишет пресс-служба города.

Идею об установлении скульптуры уже поддержали в Общественном совете Кисловодска. Как отметил мэр города Евгений Моисеев, данную улицу жители курорта уже дали название Чебурашкинская.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Кисловодск получил награду от киностудии "Мосфильм" за помощь и поддержку во время съемок картины о Чебурашке.