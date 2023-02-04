Россия призвала Европу осудить осквернение Корана

4 фев. 13:45

Глава Совфеда РФ потребовала наказания для виновных в сожжении Корана.

Валентина Матвиенко обратилась в своем Telegram-канале к представителям Европарламента с требованием осудить датского националиста Расмуса Палудана за сожжение Корана у посольств Турции и России.

Она назвала осквернение религиозных реликвий проявлением ненависти и варварством. Также сенатор отметила, что европейские политики отреагировали на акт сожжения Корана с одобрением.

Кроме того, Матвиенко призвала принять меры по защите прав представителей ислама и других вероисповеданий.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Расмус Палудан совершил акт сожжения Корана у зданий посольств Турции в Стокгольме и Копенгагене, а также дипмиссии России в Копенгагене.