Снегопад отменил свыше 200 рейсов в Стамбуле

Turkish Airlines отменил 238 запланированных на воскресенье и понедельник рейсов, причина – возможный снегопад в Стамбуле, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Отмечается, что из 238 отмененных рейсов, 72 были внутренними и 166 – международными. Также компания допустила увеличение количества аннулированных рейсов.
В TA подчеркнули, что рейсы во Внуково и из него в настоящее время не аннулированы. Граждан просят наблюдать за информацией на сайте перевозчика для уточнения.
Руководитель Стамбула Али Ерликая заявил, что на выходных провинцию ждут осадки в виде сильного снега с дождем, а температура опустится до нуля градусов.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Россия увеличила свой туристический поток в Турцию в 2022 году. Количество россиян, побывавших в этой стране, составило 5,2 млн человек.