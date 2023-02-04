Снегопад отменил свыше 200 рейсов в Стамбуле

4 фев. 13:10

Почти 240 рейсов турецкой авиакомпании отменены из-за обильных осадков в городе.

Turkish Airlines отменил 238 запланированных на воскресенье и понедельник рейсов, причина – возможный снегопад в Стамбуле, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что из 238 отмененных рейсов, 72 были внутренними и 166 – международными. Также компания допустила увеличение количества аннулированных рейсов.

В TA подчеркнули, что рейсы во Внуково и из него в настоящее время не аннулированы. Граждан просят наблюдать за информацией на сайте перевозчика для уточнения.

Руководитель Стамбула Али Ерликая заявил, что на выходных провинцию ждут осадки в виде сильного снега с дождем, а температура опустится до нуля градусов.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Россия увеличила свой туристический поток в Турцию в 2022 году. Количество россиян, побывавших в этой стране, составило 5,2 млн человек.