Северный Кавказ подморозит на следующей неделе 

4 фев. 12:19

Регионы Северного Кавказа ждет снежная и холодная неделя.

Согласно прогнозам синоптиков, на будущей неделе регионы Северного Кавказа ожидает ненастная погода: сильный снег и ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ТАСС.

Так, сильный дождь с мокрым снегом прогнозируется в Ставропольском крае. Днем столбики термометров будут показывать от – 3 до – 6 градусов, а ночью опускаться до – 8 градусов.

Снежно будет и в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Здесь снегопады продлятся с понедельника по четверг. Столбики термометров будут опускать на пять градусов ниже нормы. В Чечне также возможны осадки. Дневные температуры будут находиться в диапазоне от -2 до +6 градусов.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что дагестанские энергетики получили почти миллиард на обновление электросетей.