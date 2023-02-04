Россия ожидает визит секретаря Совбеза Ирана

4 фев. 11:39

Приезд Али Шамхани в Россию запланирован в рамках переговоров по Афганистану.

Российский дипломат Замир Кабулов заявил, что на следующей неделе в Москву прибудет глава Совета безопасности Ирана Али Шахмани.

По его словам, иранский чиновник обсудит вместе с руководителями Совбезов других государств ситуацию вокруг Афганистана. Он добавил, что именно положение в Афганистане будет главной темой встречи.

При этом Кабулов подчеркнул, что на повестке дня не стоит вопрос, посвященный атаке беспилотников на иранские военные объекты в Исфахане.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Тегеран ранее обвинил Израиль в атаке дронов на военные склады. Иранская сторона пришла к такому выводу после проведенного расследования".