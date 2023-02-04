Торговля с Россией может обернуться для Турции санкциями

4 фев. 11:14

США могут наложить ограничения на Анкару из-за России.

Турция может оказаться под санкциями за торговое сотрудничество с Москвой, заявил замглавы американского Минфина Брайан Нельсон.

Выступая в Стамбуле, он отметил, что сотрудничество с компаниями из России, которые попали под ограничения, обернется для турецких организаций потерей доступа к рынкам стран "Большой семерки" и прочим связям.

Нельсон считает, что банкам Турции, а также ее бизнесу, чтобы не оказаться под санкциями, необходимо усилить проверки операций с российскими компаниями. По его словам, это поможет избегать передачи технологий двойного значения, "которые российский ВПК потенциально может применить в своих целях".

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", экономист Барту Сорал заявил об американском давлении на Турцию из-за торговли с российскими предприятиями. По его словам, США хотят, чтобы Анкара присоединилась к эмбарго против Москвы.