Ташкент получит от Ашхабада подарок в виде партии сжиженного газа

4 фев. 10:57

Безвозмездную передачу газа подписал Сердар Бердымухамедов.

В целях укрепления партнерства между странами Туркменистан безвозмездно передаст Узбекистану партию сжиженного газа, распоряжение подписал Сердар Бердымухамедов.

Отмечается, что безвозмездной передачей партии газа займется государственный концерн "Туркменгаз", пишут туркменские СМИ.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", обе страны обсудили вопрос делимитации и демаркации границы. В ходе встреч рабочих групп Узбекистана и Туркменистана были согласованы нормативно-правовые и технические документы.