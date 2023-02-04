Два землетрясения потрясли Иран

4 фев. 10:18

Подземные толчки ощущались на западе страны.

В западной части Ирана ночью произошли два землетрясения, есть пострадавшие.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло на границе с Ираком, в 22 км от города Сарполь-э-Захаб, где располагался эпицентр.

Залегал очаг на глубине 60 км. В результате природных катаклизмов никто не пострадал.

Спустя время, ощутили подземные толчки жители приграничного города Касре-Ширин. Землетрясение произошло в 06:15 по местному времени.

По словам глава Управления по ЧС провинции Керманшах Афшина Егане, пострадавшими от природных катаклизмов стали три человека. Он добавил, что их доставили в больницу.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Ирана, недалеко от города