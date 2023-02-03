Канада ввела санкции против "России сегодня", Газманова и Баскова

Канадские власти расширили антироссийский санкционный список, внеся в него десятки физических и юридических лиц. Об этом сообщает МИД страны.
В общей сложности под рестрикциями оказались 38 человек и 16 компаний.
Всех их Оттава считает виновными в "дезинформации и пропаганде".
В основном в "черный" список оказались включены журналисты, такие как Дмитрий Киселев, Сергей Брилев и Татьяна Миткова. Есть среди тех, кто подпал под санкции, депутат Госдумы - Александр Хинштейн.
Рестрикции распространяются теперь и на ряд артистов. Это:
- Олег Газманов,
- Николай Басков,
- Полина Гагарина,
- Михаил Боярский,
- Надежда Бабкина,
- Ирина Аллегрова,
- Дима Билан.
Что касается юридических лиц, то санкции введены против медиагруппы "Россия Сегодня" и "РИА Новости".
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в декабре Оттава установила рестрикции против ЦИК, МВД, ФСИН, Следкома и Минюста России.