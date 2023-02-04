Армянка представит Грузию на Евровидении-2023

4 фев. 5:26

От Грузии на Евровидение в этом году поедет Иру Хечанова.

Певица, победительница музыкального проекта Voice Ира Хечанова представит Грузию на популярном песенном конкурсе Евровидение в 2023 году.

О том, что победитель Voice отправится на Евровидение, стало известно в начале сезона проекта. В финале участвовали Иру Хечанова, Георгий Датиашвили, Тако Какалашвили, Тина Датикашвили, Лика Сирадзе, Ликуна Тутисани, Анка Татарашвили и Каха Асламазашвили.

По итогам голосования Иру набрала максимальное количество голосов зрителей – 21,88%. Таким образом, она поедет от Грузии на международный конкурс в этом году.

Стоит добавить, что 22-летняя Хечанова – тбилисская армянка. В 2011 году она победила на Детском Евровидении в составе группы Candy.

Музыкальный конкурс пройдет весной в Ливерпуле, финал запланирован на 13 мая.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", пятерых финалистов отбора на Евровидение назвали в Азербайджане.