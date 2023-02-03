В Минтрансе России не увидели роста цен на авиабилеты

3 фев. 23:42

Минтранс России уверен, что средняя цена авиабилетов эконом-класса в России осталась на уровне 2021 года, а на некоторых направлениях даже снизилась.

В Минтрансе РФ не заметили подорожания перелетов по стране в зконом-классе и даже отметили снижение их стоимости на некоторых направлениях.

Тарифы на авиаперевозки внутри страны в бюджетном сегменте в среднем остались на уровне 8 313 рублей – на уровне 2020-2021 годов, и даже снизились на 8,4% по сравнению с тарифами 2019 года, составлявшим в среднем 9 075 рублей, передает РИА Новости.

Мониторинг стоимости билетов провела Федеральная антимонопольная служба страны, добавили в Минтрансе.

Как полагают в ведомстве, инфляция практически не сказалась на ценовой полите большинства российских авиакомпаний, а многие из них даже снизили цены – так, S7 продает билеты на рейсы из Москвы в Якутск дешевле на 5%, а из Калининграда в Новосибирск - на 16%.

В ведомстве добавили, что по льготным тарифам за минувший год в стране было перевезено более 4,8 млн пассажиров.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что февраль - самый выгодный месяц для полетов в Абу-Даби (ОАЭ), а также на турецкие и египетские курорты.