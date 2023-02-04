Медовая суббота ожидает ставропольцев

4 фев. 2:34

В Ставрополе в субботу пройдет ярмарка выходного дня.

Ставропольские пчеловоды соберутся в Ставрополе и продемонстрируют свою продукцию на очередной ярмарке выходного дня, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что жителям и гостям краевого центра предложат широкий ассортимент меда по демократическим ценам. Кроме того, на ярмарке удастся купить фрукты, овощи, мясную продукцию и молочные изделия.

Стоит добавить, что открытие ярмарки начнется в 8:00 мск.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в воскресенье Минеральные Воды примут забег, посвященный юбилею гражданской авиации.