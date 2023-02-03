Еще восемь граждан Ирана оказались под американскими санкциями

3 фев. 23:21

Новые антииранские рестрикции США связаны с беспилотниками.

Америка расширила "черный" список по Ирану, заявление об этом сделал глава Госдепа.

По словам Энтони Блинкена, рестрикции теперь распространяются и на восемь граждан Исламской Республики. Все они работают на высоких постах в компании Paravar Pars, выпускающей беспилотные летательные аппараты, которые, по мнению США, якобы поставляются в Россию.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон намерен всеми возможными способами пресекать такие "поставки". Еще одна задача санкций, по его словам, - причинить максимальный ущерб участникам такой деятельности.

Ранее на аналогичных основаниях новые санкции против Ирана ввели Евросоюз и Великобритания.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Минторговли США сообщило о санкциях против иранских авипромышленных организаций и КСИР.