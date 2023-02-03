Катар отказался есть насекомых

3 фев. 23:21

Несмотря на решение ЕС разрешить гражданам питаться продуктами с насекомыми, министерство общественного здравоохранения Катара ввело запрет на это, мотивировав свои ограничения нехаляльностью такой пищи.

Продукты с содержанием протеина насекомых не будут продаваться в Катаре, поскольку понятие "халяль" не соответствует требованию о разрешенной для мусульман пище, пояснили в Twitter Минздрава Катара.

Как полагают в ведомстве, религия жителей страны не позволяет употребление в пищу насекомых, протеина или произведенных из них добавок, - говорится в сообщении Минздрава Катара, передает РИА Новости.

Решение некоторых стран ЕС разрешить использование насекомых в приготовлении пищи в Катаре будет запрещено продажей таких продуктов, поскольку оно идет вразрез c мнением властей страны, запрещающих есть насекомых или добавок из них, - отмечается в сообщении Минздрава.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Катар уделяет огромное внимание экологии: в августе прошлого года страна объявила о строительстве крупнейшего в мире завода по производству "голубого" аммиака, а в октябре в Катаре была введена в эксплуатацию крупнейшая в стране солнечная электростанция мощностью 800 МВт.