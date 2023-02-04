США угрожают Китаю с филиппинских баз

4 фев. 7:00

Расширение военного присутствия США на филиппинских базах обеспечит Вашингтону большие возможности наблюдения в Южно-Китайском море и за Тайванем, но влияние на Китай останется ограниченным, уверены аналитики.

В рамках соглашения, о котором в четверг в Маниле объявили министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Филиппин Карлито Гальвес, США создадут еще четыре военных базы. Таким образом, американский контингент будет представлен на девяти базах, пишет South China Morning Post. По соглашению о расширенном сотрудничестве с сфере обороны, четыре новых базы обеспечат двум странам возможность реагировать на ”общие угрозы”, а также более оперативно оказывать поддержку как во время гуманитарных, так и во время связанных с климатом катастроф на Филиппинах, говорится в заявлении США.

Китайский аналитик, специалист по военной авиации Фу Цяньшао считает, что новые базы ”представляют серьезную угрозу для Китая”, учитывая их близкое расположение к Тайваню и островам Спратли. ”Если бы не локация, влияние не было бы таким значительным”, - говорит эксперт. Дислокация военных баз не разглашается, но в ноябре генерал-лейтенант филиппинской армии Бартоломе Висенте Бакарро сообщил, что Вашингтон обозначил пять возможных мест для строительства баз: два в Кагаяне, и по одному на Палаване, в Самбалесе и Исабеле. Провинция Кагаян и город Исабела расположены на севере Филиппин. Провинция Кагаян находится напортив Тайваня, а остров Палаван возле спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

Ракеты среднего радиуса действия

”Угроза усилится, если будут развернуты ракеты среднего радиуса действия. Такое решение негативным образом повлияет на мир и стабильность в Южно-Китайском море”, - опасается Фу Цяньшао. По словам Фу, ракеты вряд ли будут размещены на новых базах, поскольку Маниле необходимо соблюдать баланс в отношениях с Пекином и Вашингтоном. ”Филиппинскому правительству следует понимать, что если оно позволит США создать постоянные базы, влияние на Филиппины будет ощутимым”, - объясняет Фу. В случае конфликта, базы будут наиболее очевидными целями Народно-освободительной армии Китая.

Слежка

Сун Чжунпин, военный эксперт из Гонконга, говорит, что присутствие американцев на базах в таких местах, как остров Палаван, позволит США следить за активностью самолетов, кораблей и субмарин возле островов Спратли. Эксперт не исключает, что в будущем США могут разместить на базах баллистические ракеты среднего радиуса действия, нацеленные на Китай. Ракеты могут быть развернуты с целью заблокировать пролив Баши между самым северным островом Филиппин и Тайванем, говорит Сун. Кроме того, ракеты могут перехватывать и атаковать военные цели НОАК - корабли и самолёты - в Южно-Китайском море.

США хотят обучать партнеров и союзников

Остин заявил, что обеспечение доступа США к четырем локациям - большое достижение и возможность увеличить военную координацию с Филиппинами. Он отмел предположение, что базы станут постоянными: ”Соглашение о расширенном сотрудничестве с сфере обороны не о постоянном базировании на Филиппинах, а об обеспечении доступа нужно для того, чтобы у нас было больше возможностей обучать наших партнеров и союзников”.

Как ранее отмечал "Вестник Кавказа" в ближайшие дни может состояться визит госсекретаря США в КНР для личной встречи с Си Цзиньпином. Энтони Блинкен станет первым за минувшие пять лет госсекретарем США, который проведет встречу с китайским лидером. Блинкен на переговорах планирует поднять вопрос о восстановлении контактов в военной сфере, которые были заморожены в прошлом году после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.