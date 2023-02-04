Израиль и Судан меняют три "нет" на три "да"

4 фев. 3:00

В ходе прошедшего на это неделе визита нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Хартум была достигнута договоренность о возобновлении усилий для заключения мирного договора. Если соглашение будет подписано, то Судан станет четверым государством после Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко, наладившим контакты с Израилем в рамках Авраамических соглашений при посредничестве США.

Эли Коэн, который бывал в 2021 году в должности министра разведки, встретился с президентом переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и другими суданскими чиновниками и заявил, что мирный договор будет способствовать региональной стабильности и укрепит национальную безопасность Израиля. Коэн обсудил с суданскими чиновниками пути нормализации отношений и активизации взаимодействия в областях энергетики и агропромышленного комплекса, отмечает Middle East Eye.

Военные более склонны к контактам, чем гражданские

В декабре военные и гражданские лидеры Судана договорились о прекращении военного правления, которое продолжалось после переворота 2021 года и привело к массовым протестам. Правительство, однако, продолжает применять меры по отношению к демонстрантам. По данным экспертов ООН, в результате столкновений более 100 человек погибли, тысячи получили ранения.

В 2020 году ОАЭ, Бахрейн и Марокко нормализовали отношения с Израилем, заключив с Тель-Авивом при посредничестве США Авраамические соглашения, которые были яростно раскритикованы палестинцами. Считается, что суданские военные более склонны к нормализации с Израилем, чем гражданские политические лидеры.

Экономика Судана в кризисе, государство раздирают соперничающие между собой вооруженные группировки. При этом страна находится на стратегически важной территории ниже Египта, вдоль Красного моря, где Израиль проводит активную военную деятельность. Нормализация отношений с Хартумом важна для Израиля и с символической точки зрения, ведь премьер-министр Биньямин Нетаньяху поклялся расширить Авраамические соглашения.

Из истории

После поражения в Шестидневной войне 1967 года арабские лидеры собрались в Хартуме, где одобрили резолюцию ”трех нет”: нет миру, нет признанию и нет переговорам с Израилем. ”Мы создаем новую реальность вместе с жителями Судана, где ”три нет” станут ”тремя да”: да переговорам между Суданом и Израилем, да признанию Израиля и да миру между государствами и народами”, - заявил Коэн.

Что же касается палестино-израильского урегулирования, то как ранее сообщал "Вестник Кавказа", лидеры соседних государств, пребывающих в состоянии конфликта, не проводили переговоров уже более чем 10 лет, однако на январской встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.