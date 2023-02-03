Награждены предотвратившие теракт сотрудники службы безопасности посольства Азербайджана в Тегеране

3 фев. 22:28

Ильхам Алиев наградил сотрудников службы безопасности, предотвративших теракт в посольстве в Тегеране.

Лица, предотвратившие теракт в посольстве Азербайджана в Иране, получили государственные награды.

Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Из документа следует, что награждены:

Васиф Тагиев - орденом "Рашадат" I степени;

Орхан Аскеров - медалью "За Родину" (посмертно);

Махир Иманов - медалью "За Родину".

Они удостоены наград за мужество и отвагу, которые были проявлены ими при выполнении служебного долга, при угрозе для жизни и здоровья, во время предотвращении теракта 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Отметим, что Васиф Тагиев обезвредил террориста во время нападения на дипмиссию.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", после теракта, в результате которого один человек погиб и двое были ранены, Азербайджан полностью эвакуировал свое посольство из Ирана. Позже МИД АР призвал граждан воздержаться от поездок в Исламскую Республику.

Во время эвакуации в Баку были доставлены раненые Васиф Тагиев и Махир Иманов. Спецборт также привез тело начальника службы охраны Орхана Аскерова, его похоронили в Аллее шехидов.

На сегодняшний день Иран ставит все возможные препоны на пути расследования, препятствует подаче соответствующих документов в международные организации и разоблачению террористической атаки на мировом уровне - в то время, как более 100 стран мира осудили нападение на посольство Азербайджана.