СМИ: Турция пустит в НАТО Финляндию, но не Швецию

3 фев. 22:10

Источники сообщили, что Турция даст добро на вступление Финляндии (но не Швеции) в НАТО до середины марта.

Заявка Финляндии на вступление в НАТО может получить одобрение Турции в срок до середины марта, то есть до каникул турецкого парламента, передает Bloomberg.

Ссылаясь на осведомленные источники, в агентстве также утверждают, что заявку Швеции ждет отказ.

Они же указывают, что турецкий президент приближается к мысли, что власти Финляндии, в отличие от Швеции, приняли ожидавшиеся от них меры, цель которых - парализовать группировки, считающиеся запрещенными в Турции.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", финский премьер накануне заявила, что Хельсинки и Стокгольм должны вступить в НАТО вместе, других вариантов у процесса нет. Аналогично такую возможность не допускает и Вашингтон.