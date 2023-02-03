Число преступлений выросло почти на четверть в Армении

3 фев. 21:52

МВД Армении отчиталось о росте преступности.

В прошлом году в Армении было совершено практически на четверть (24,4%) больше преступлений, чем в 2021 году.

Об этом стало известно на заседании коллегии МВД республики.

Каких преступлений стало больше

Увеличилось число:

случаев вождения теми, кто лишен водительских прав или чьи права временно ограниченны (на 3602);

тяжких оскорблений (на 997);

случаев оборота наркотиков (743);

фактов оборота оружия (173 ).

Жители и гости Армении также чаще умышленно причиняли тяжкий вред здоровью, хулиганили, занимались грабежом, мошенничеством и кражами посредством компьютерной техники, передает Sputnik Армения.

Каких преступлений стало меньше

В МВД сообщили, что в 2022 году по сравнению с 2021 уменьшилось количество убийств, угонов и случаев воровства.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в начале января в Ереване в результате драки на улице погиб один человек, еще двое были тяжело ранены.