Число преступлений выросло почти на четверть в Армении

МВД Армении отчиталось о росте преступности.
В прошлом году в Армении было совершено практически на четверть (24,4%) больше преступлений, чем в 2021 году.
Об этом стало известно на заседании коллегии МВД республики.
Каких преступлений стало больше
Увеличилось число:
- случаев вождения теми, кто лишен водительских прав или чьи права временно ограниченны (на 3602);
- тяжких оскорблений (на 997);
- случаев оборота наркотиков (743);
- фактов оборота оружия (173 ).
Жители и гости Армении также чаще умышленно причиняли тяжкий вред здоровью, хулиганили, занимались грабежом, мошенничеством и кражами посредством компьютерной техники, передает Sputnik Армения.
Каких преступлений стало меньше
В МВД сообщили, что в 2022 году по сравнению с 2021 уменьшилось количество убийств, угонов и случаев воровства.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в начале января в Ереване в результате драки на улице погиб один человек, еще двое были тяжело ранены.