Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман ударили автопробегом по негативному имиджу

3 фев. 23:30

Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман вкладывают огромные деньги в спорт, чтобы улучшить свой международный имидж и обеспечить диверсификацию экономики. Новое направление – велоспорт.

Saudi Tour (Саудовский тур), проведенный на этой неделе, первая из трех велогонок, которые запланированы на Аравийском полуострове в феврале. Следующие этапы пройдут в Омане и Объединенных Арабских Эмиратах. Среди участников - велогонщик из Нидерландов Дилан Грюневеген, победитель пяти этапов ”Тур де Франс”, и немецкий ветеран Джон Дегенкольб, чемпион гонок Париж—Рубе и Милан—Сан-Ремо, пишет Al-Monitor.

Ветер, песок, верблюды и ослы

Соревнования начались в прошлые выходные зрелищным шоу дронов. Участников гонок чествовали на подиумах, возведенных посреди пустыни на огромных валунах. Гонка проходит в обширном северо-западном регионе Саудовской Аравии размером с Бельгию, где находятся внесенные в список ЮНЕСКО археологические памятники и каньоны. Однако зрителей мало. Всего несколько десятков фанатов собрались на финише первого этапа. Отсутствие больших толп обеспечивает более расслабленную атмосферу: некоторые участники даже успели выпить кофе до начала соревнования. Сложная трасса, проходящая через высокогорные плато, настоящее испытание на выносливость для команд-участниц: велогонщикам приходится противостоять сильным ветрам и песчаным бурям, а также объезжать верблюдов и ослов, пересекающих трассу.

Растущее спортивное портфолио

Дипломатическая ценность соревнования высока. Для Саудовской Аравии и ее региональных соседей велогонка в Аль-Уле - очередной шаг в укреплении мягкой силы посредством спорта, а также возможность снизить зависимость экономик от огромных доходов, которые на протяжении десятилетий обеспечивались за счет ископаемого топлива. По этой же причине саудовский футбольный клуб ”Ан-Наср” подписал контракт с суперзвездой Кристиано Роналдо. Королевство активно инвестирует в футбольные клубы, в том числе в ”Ньюкасл Юнайтед”, вполне возможно, чтобы в будущем его заявка (как в свое время Катара) на проведение Чемпионата мира была одобрена. В среду Саудовская Аравия была отобрана для проведения Кубка Азии по футболу в 2027 году. В 2029 году государство Персидского залива будет принимать Зимние Азиатские игры на искусственном снегу, а в 2034 - Летние Азиатские игры. По сообщениям СМИ, королевство также пытается купить права на гонку ”Формула 1”.

Велостолица Саудовской Аравии

Саудовская Аравия - основной спонсор трех из 18 команд-участниц Мирового тура UCI основой спонсор. Это эмиратская команда Team UAE Тадея Погачара, двукратного чемпиона ”Тур де Франс”, бахрейнская Bahrain Victorious и австралийская Jayco, спонсируемая Аль-Улой в размере $7 млн ежегодно. Филипп Джонс, главный специалист по управлению и маркетингу в Королевской комиссии по Аль-Уле, говорит о стремлении сделать регион ”велостолицей Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока”. Власти стараются обеспечить люксовый туризм в Аль-Уле в рамках многомиллиардного ”Видения-2030” - национального проекта развития, осуществляемого наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Одними из первых наслаждаются люксовым отдыхом в Саудовской Аравии участники Саудовского тура: их размещают в роскошных домах стоимостью $1100 за ночь за счет принимающей стороны. По словам Джонса, засушливый и малонаселенный регион может стать домом для велогонщиков в высокий сезон с октября по март до начала летней жары на условиях поддержания устойчивости и при должном уважении к окружающей среде. Организаторы соревнования, Amaury Sport Organisation, заявили, что намерены продолжать развивать велоспорт в регионе. Планируется проведение женского Саудовского тура. В этом году состоится первый женский Эмиратский тур.

Обеление имиджа за счет спорта?

Велогонка в Саудовской Аравии была раскритикована правозащитниками, обеспокоенными ситуацией с правами человека в королевстве. По их словам, Саудовский тур - пример обеления имиджа посредством спорта. Астрономические суммы денег, выделенные на соревнование, спровоцировали напряженность среди велосообщества. Винсент Лавеню, главный менеджер французской команды AG2R-Citroën, заявил, что нужды мирового велоспорта должны удовлетворяться инвестициями не из Саудовской Аравии, а и из других источников.

Велогонщики оказались более дипломатичными. ”Мы часть системы и отказаться от предложения не так-то просто. Гонщикам выгодны соревнования, как, думаю, и проводящему их региону,” – говорит Джон Дегенкольб. Участники гонки соревновались в более спокойной атмосфере дикой природы, которая не сравнима по напряженности с европейскими турами. Австриец Феликс Гросшартнер уверен, что проведение подобных гонок раз или два в сезон - замечательная идея.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", страны Персидского залива активизировались на экономическом и дипломатическом фронтах, а Саудовская Аравия еще и на поприще освоения космоса.