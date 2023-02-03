В КЧР выберут лучших преподавателей языка и литературы

3 фев. 22:48

В Карачаево-Черкесии в ходе профессионального конкурса определят лучшего преподавателя родных языка и литературы.

Будущей осенью в Карачаево-Черкесии пройдет конкурс "Учитель родного языка и родной литературы", в котором за звание лучшего посоревнуются педагоги региона.

Конечно, в школе важны все предметы, но родной язык - это культура, обычаи, поэтому власти намерены поддерживать их, выпускать и учебники, и программы поддержки самих учителей, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Конкурс пройдет в сентябре. Ему будут приурочены и мероприятия, которые помогут педагогам лучше познакомиться с природными и архитектурными достопримечательностями, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии.

Многонациональной республике очень важен вопрос сохранения и популяризации родных языков, ведь в регионе пять субъектообразующих народов, и на языке каждого из них выходят учебники и художественная литература, ведут передачи радио и телевидение, работают национальные театры, напомнил глава КЧР Рашид Темрезов.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Минобразования Чечни досрочно решили проблему третьих смен обучения в школах: сейчас ни одна школа республики не работает в три смены, а более 160 из них перешли на односменный режим работы.