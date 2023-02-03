В Краснодар в 80-ю годовщину освобождения прибудет частичка Вечного огня

3 фев. 22:19

Ко Дню освобождения Краснодара на главной площади города зажжется огонь Памяти.

В день 80-летия освобождения кубанской столицы от немецко-фашистских захватчиков, 12 февраля, на площадь Памяти Героев в Краснодаре прибудет символичный огонь Памяти - частица Вечного огня, которую привезут из Новороссийска воспитанники движения "Пост № 1", а примет ее Почетный караул Краснодара, передает "АиФ-Юг".

Церемония будет сопровождаться театрализованным представлением, в ходе которого зрителям покажут пролог о преемственности поколений, любви к Родине и готовности к выполнению своего гражданского долга.

В завершение действа перед огнем Памяти пройдут Почетный караул и казачьи молодежные военно-патриотические объединения, юнармейцы и кадеты Краснодарского президентского кадетского училища.

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