За уходящую неделю доллар и евро показали уверенный рост

3 фев. 21:42

Завершая торги на Московской бирже в преддверии выходных, доллар снова вырос по отношению к рублю, а в целом уходящая неделя была неудачной для рубля.

Сегодня при закрытии торгов на Московской бирже рубль снова "просел" по отношению к доллару – американская валюта выросла в цене на 15 копеек, до 70,6 рубля.

Получше ситуация с евро – он подешевел на 30 копеек, до 76,9 рубля, сдал назад и китайский юань, упав в цене на 3 копейки - до 10,42 рубля, следует из данных Московской биржи, передает РИА Новости.

А вот итоги прошедшей недели для российской валюты в целом неутешительны: евро вырос на 1,4 рубля, доллар – на 1,14 рубля, и даже юань подорожал на 16 копеек.

Напомним, накануне "Вестник Кавказа" писал, что утренние торги на Московской бирже стартовали со снижения курса доллара и роста евро и юаня.