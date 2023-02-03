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Власти предупредили об опасном росте зарплат в Грузии

Власти предупредили об опасном росте зарплат в Грузии
В Нацбанке уверены, что повышение зарплат должно сопровождаться ростом продуктивности сотрудников.

Заместитель главы Нацбанка обеспокоен быстрым ростом зарплат в Грузии.

Как сообщает Sputnik Грузия, Арчил Мествиришвили пояснил, что повышение зарплат при прежней продуктивности делает дороже итоговый товар, а это разгоняет инфляцию.

Вице-президент признал, что рост зарплат неизбежен при увеличении числа вакансий, когда компании набирают персонал.

Мествиришвили уточнил, что нельзя забывать о необходимости повышать продуктивность работников.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в минувшем году рост экономики Грузии превысил 10%.

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