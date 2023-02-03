СМИ: в Туркменистане новые назначения в высших органах власти

3 фев. 21:17

В Туркменистане сменили председателя Верховного суда, министра национальной безопасности и назначили председателя Государственной миграционной службы страны.

Сегодня на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященного итогам работы силовиков в 2022 году, президент страны Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной безопасности Гурбанмырата Аннаева с формулировкой "в связи с переходом на другую работу", сообщает Туркменское телевидение.

Новым председателем Верховного суда Туркменистана стал Бегенч Ходжамгулыев, до этого возглавлявший Ашхабадский городской суд, а министерство национальной безопасности Туркменистана возглавил полковник Назар Атагараев, ранее работавший в должности председателя Государственной миграционной службы, передает РИА Новости.

Еще одним указом Бердымухамедов назначил председателем Государственной миграционной службы Туркменистана полковника Батыра Волсахатова.

С аналогичной формулировкой своих должностей лишились двое заместителей главы Верховного суда.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Туркменистане был опубликован конституционный закон, определяющий полномочия национального лидера - экс-президента Туркменистана, главу верхней палаты парламента республики Гурбангулы Бердымухамедова.