Евросоюз согласовал предельные цены на российские дизель и нефтепродукты

Представители стран Евросоюза согласовали ценовой потолок на российские нефтепродукты, об этом сообщает Reuters.
Предельная цена дизельного топлива, в соответствии с договоренностями, равняется $100 за баррель. Максимальная стоимость дисконтной нефтепродукции будет составлять $45 за баррель.
Именно такой потолок представители Евросоюза будут пытаться теперь утвердить вместе со странами G7 с пятого февраля.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети подтвердила факт введения потолка цен, который начнет действовать в воскресенье, но не прокомментировала его точное значение.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", первого февраля начали действовать ответные меры против потолка цен на российскую нефть, введенного ЕС и Группой семи. Они определены приказом президентом РФ.