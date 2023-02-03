Евросоюз согласовал предельные цены на российские дизель и нефтепродукты

3 фев. 20:54

Послы европейских стран достигли договоренности, результаты дальше вынесут на обсуждение в G7.

Представители стран Евросоюза согласовали ценовой потолок на российские нефтепродукты, об этом сообщает Reuters.

Предельная цена дизельного топлива, в соответствии с договоренностями, равняется $100 за баррель. Максимальная стоимость дисконтной нефтепродукции будет составлять $45 за баррель.

Именно такой потолок представители Евросоюза будут пытаться теперь утвердить вместе со странами G7 с пятого февраля.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети подтвердила факт введения потолка цен, который начнет действовать в воскресенье, но не прокомментировала его точное значение.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", первого февраля начали действовать ответные меры против потолка цен на российскую нефть, введенного ЕС и Группой семи. Они определены приказом президентом РФ.