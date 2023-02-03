Парламент Ирана намерен законодательно закрепить ношение хиджаба

3 фев. 20:43

Ношение женщинами хиджаба, как и наказание за его отсутствие, в Иране могут закрепить законом, который уже разрабатывает парламент страны.

В скором времени в Иране может появиться закон, по которому женщины в стране будут не просто обязаны носить хиджаб, но и лишатся социальных услуг от государства, рассказал председатель комиссии по судебным и правовым вопросам парламента Муса Газанфарабади.

Контроль за соблюдением ношения хиджаба будет вестись не только на улицах, но в автомобилях, на пешеходных переходах и в других общественных местах. Тем же, кто не соблюдает требований, сначала будут отправляться смс о нарушении, зафиксированном полицией, а затем им выпишут штраф и перестанут оказывать социальные услуги, пишет иранское информационное агентство Khabar Online, передает РИА Новости.

Удостоверяющая личность национальная карта в Иране - это и платежный инструмент, и если будет заблокирована до выплаты штрафа, все социальные услуги для ее хозяйки тоже будут недоступны.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что иранская полиция в соответствии с распоряжением Генпрокуратуры страны будет бороться с несоблюдением ношения хиджаба – публичным преступлением - по всей стране.