Китайский воздушный шар не пустил Блинкена в Пекин

Глава Госдепа не поедет в Пекин из-за китайского метеорологического зонда, оказавшегося над США, рассказали в пресс-службе ведомства.
Энтони Блинкен должен был вылететь в Китай сегодня вечером. В повестку его визита входил широкий круг вопросов по всем аспектам двусторонних отношений.
Помешал воздушный шар
Однако накануне в Пентагоне рассказали о разведывательном воздушном шаре, который прилетел из Китая и оказался над континентальной частью Америки, указали в Госдепе.
Пекин официально выразил сожаления в связи с инцидентом, однако в Вашингтоне сочли неприемлемым присутствие объекта в воздушном пространстве США - оно нарушает суверенитет и международное право.
Поездка Блинкена была отложена по итогам консультаций с другими ведомствами и Конгрессом. Она состоится, как только сложатся подходящие условия, добавили в Госдепе.
Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне источники заявили, что Блинкен в Пекине может провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.