Китайский воздушный шар не пустил Блинкена в Пекин

3 фев. 20:24

Поездка госсекретаря в Китай отложена из-за нарушения воздушного пространства США.

Глава Госдепа не поедет в Пекин из-за китайского метеорологического зонда, оказавшегося над США, рассказали в пресс-службе ведомства.

Энтони Блинкен должен был вылететь в Китай сегодня вечером. В повестку его визита входил широкий круг вопросов по всем аспектам двусторонних отношений.

Помешал воздушный шар

Однако накануне в Пентагоне рассказали о разведывательном воздушном шаре, который прилетел из Китая и оказался над континентальной частью Америки, указали в Госдепе.

Пекин официально выразил сожаления в связи с инцидентом, однако в Вашингтоне сочли неприемлемым присутствие объекта в воздушном пространстве США - оно нарушает суверенитет и международное право.

Поездка Блинкена была отложена по итогам консультаций с другими ведомствами и Конгрессом. Она состоится, как только сложатся подходящие условия, добавили в Госдепе.

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне источники заявили, что Блинкен в Пекине может провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.