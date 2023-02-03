Школы Ставрополья введут занятия по начальной военной подготовке

3 фев. 20:24

Старшеклассники школ Ставропольского края уже в нынешнем году снова начнут осваивать армейские премудрости – у них появятся площадки по обучению начальной военной подготовке.

Уже в текущем 2023 году на базе средних школ Ставропольского края заработают площадки для старшеклассников, где они смогут получить навыки начальной военной подготовки.

Сейчас основная задача, стоящая перед краевым министерством образования – обеспечить эти точки опытными инструкторами из числа офицеров запаса и хорошей материальной базой, на которой школьники смогут обучаться военному делу, и внимание этому нужно уделить уже сейчас, отметил глава Ставрополья Владимир Владимиров, передает "Интерфакс".

Планируется, что пока эти площадки будут факультативными, свою работу они начнут с нового учебного года, добавили в пресс-службе губернатора региона.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в текущем 2023 году власти Ставрополья намерены завершить строительство четырех школ и начать строительство еще четырех в других городах, это будут школы с современной инфраструктурой и современным оборудованием.