Вора, не лишенного чувства справедливости, поймали в Дагестане

3 фев. 19:51

Не получив зарплату, взрывотехник украл запчасти, принадлежащие, как он думал, начальнику. Узнав, что ими владел другой человек, подозреваемый вернул украденное.

Похитителя, действовавшего из чувства справедливости, задержали в Дагестане. Подробности необычного дела рассказал в республиканском МВД.

В Шамильском районе за помощью к полицейским пришел мужчина, рассказавший, что на окраине села Уриб были похищены запчасти спецтехники, ущерб превысил 631 тысячу рублей.

Подозреваемый, 35-летний житель Махачкалы, сообщил, что несколько месяцев трудился взрывотехником на окраине села, однако плату за выполненную работу не получил.

Чтобы отомстить работодателю, он с помощью друзей увез к себе на участок комплектующие от техники, принадлежащие шефу.

Однако вскоре похититель узнал, что владельцем украденного был другой человек. Воспользовавшись анонимным номером, он назвал настоящему владельцу местонахождение компрессоров, аккумуляторов и радиаторов.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Махачкале четверых полицейских отстранили от службы после того, как в отделе умер задержанный ими мужчина.