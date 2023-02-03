Меняйло назвал сроки завершения строительства обхода Владикавказа

3 фев. 19:38

Уже к концу 2024 года под Владикавказом заработает обходная трасса, которая избавит город от загруженных дорог и транзитного транспорта.

Североосетинские дорожники намерены завершить строительство и реконструкцию обходной дороги Р-217 "Кавказ" под Владикавказом к концу 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Дорога пройдет западней Владикавказа, она пройдет от трассы "Архонская - Владикавказ" через дорогу "Владикавказ - Алагир" и выйдет на Московское шоссе на выезде из города, - написал Меняйло, передает "Интерфакс".

Уже строятся автоподходы к новой трассе, установлены железобетонные опоры путепроводов и балки пролетов, построен 1 км дороги, на участках которой укладывается дорожная одежда и полотно. Обустроена и стоянка на 650 машиномест, что поможет решить проблему заторов.

Вся 15-километровая трасса будет оборудована освещением, ограждением, а на ее полотне нанесут хорошо видимую термопластиковую разметку.

Новая дорога поможет разгрузить городские дороги и освободить от транзитных автомобилей и грузовиков, сейчас передвигающихся по городским улицам.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что две крупные агломерации Северного Кавказа – Ставрополь и Кавказские Минеральные Воды – в наступившем 2023 году ожидает обновление сети дорог.