Рекордный для Центральной Азии аквапарк создадут в Таразе

3 фев. 19:25

Туристов будут завлекать в казахстанский Тараз огромным аквапарком.

Самый крупный аквапарк в Центральной Азии построят в Таразе в Жамбылской области, об этом рассказали в нацкомпании Kazakh Invest.

Он войдет в состав комплекса для семейного культурно-оздоровительного отдыха, которая появится на озере Зербулак.

Новая зона отдыха

Помимо озера и аквапарка, туристов в комплексе в Таразе будут ждать отель "пять звезд", SPA-центр и другие объекты, рассказал руководитель областного отделения компании Арнольд Геринг.

Новый аквапарк

В аквапарке будут действовать 14 аттракционов. Гости смогут искупаться в трех разных бассейнах, покататься на водных горках.

Создание всего комплекса и аквапарка в частности поможет привлечь туристов и принесет городу прибыль.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Дербенте (Дагестан) планируется построить аквапарк с детскими и взрослыми бассейнами.